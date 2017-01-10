زاد عدد حالات الاغتصاب في فرنسا في عام 2016 بنسبة تزيد على 14 في المئة.

وأوضحت صحيفة لوفيغارو أن 8184 فتاة قاصراً تعرضن للاغتصاب خلال الشهور الـ12 الاخيرة وفق البلاغات التي تلقاها القضاء، ما يعني ان السلطات سجلت حالة اغتصاب لقاصر كل ساعة في فرنسا.

وأكد أستاذ علم الجريمة ألان بوير أن ارتفاع الاحصائيات يترجم وعي الناس بضرورة التبليغ عن هذا النوع من الجرائم.

فيما قالت الدكتورة فيولين غيران، رئيسة جمعية أوقفوا العنف الجنسي، أن 13 مليون رجل وامرأة في فرنسا أعلنوا في عام 2015 تعرضهم لعنف جنسي خلال فترة من فترات حياتهم خاصة في عمر الثامنة.

فيما تشير احصائيات رسمية صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية إلى تعرض امرأة بين كل 7 نساء في فرنسا إلى العنف الجنسي، بينما تقل النسبة عند الرجال حيث يتعرض رجل بين كل 25 رجلا إلى شكل من أشكال العنف الجنسي.