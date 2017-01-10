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"وساوس" سماح عادل في معرض الكتاب
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"وساوس" سماح عادل في معرض الكتاب

الثلاثاء، 10 يناير 2017 06:08 م
كتب - عبد الرحمن دياب

يصدر قريبا الكتاب الثاني للكاتبة الشابة سماح عادل بعنوان “في خفة طيف.. وساوس عن العشق والتخبط” عن دار أكتب للنشر.

ويتضمن الكتاب نصوص حرة بالفصحى عن العشق والاحباط واليأس والأمل وكل تلك المشاعر المتداخلة التي قد تنتاب الانسان وتقلق ذاته.

يذكر ان الكتاب الاول لسماح عادل صدر في بداية ٢٠١٦ وكان رواية بعنوان “وشم الروح”

عملت الكاتبة بالصحافة في عدة مواقع إلكترونية وصحف ورفية، وحاليا تعمل في تحرير الكتب.

أحد النصوص من الكتاب:

”في ذلك الطريق الطويل. الذي تختارينه بمزاج رائق.. حين تخبو كل الأصوات التي تلهيك عنه..ويخفت صخب الخارج..وتصفو روحك .. ويتلذذ ذهنك بالهدوء..تجدين ذاتك وقد تحررت من شوائب التداخل مع أشياء لا تعنيها..وعرفت معنى العيش بسلام معه”.

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