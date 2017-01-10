أطلق مجموعة من البرلمانيين وفريق من الخبراء المتخصصين في مجال سلامة الطرق حملة “سلامتك مسؤولية” لرفع كفاءة منظومة سلامة الطرق في مصر.

أبرز النواب المُشاركين هم، سمير غطاس، محمد أنور السادات، شديد أبو هندية، مصطفي كمال، بدوي عبد اللطيف، أسامة شرشر، محمد مدينة، وصلاح عبد البديع، طارق متولي، صلاح منصور.

واستعرض خالد مصطفى خبير سلامة الطرق ورئيس فريق الخبراء، مشكلة سلامة الطرق في مصر من مختلف الجوانب سواء تشريعية والرقابة على التنفيذ.

وأشار مصطفى إلى ان أبرز المعوقات تمثل في عدم تطبيق كود البناء في انشاء الطرق وكذلك عدم اتباع المنهج العملي في سن التشريعات ذات الصلة، وعدم الاعتماد على كوادر علمية مؤهلة في صياغة القوانين.

وقد أبدى النواب اهتمامهم بالحملة واستعدادهم للمشاركة فيها وتبني توصيات فريق خبراء الحملة والاستعانة بهم في دراسة المقترحات التشريعية والتنفيذية المعروضة على مجلس النواب في مجال سلامة الطرق.

وعرض فريق الخبراء استراتيجية كاملة متطورة للنهوض بمنظومة سلامة الطرق في مصر معتمدة على أساليب علمية شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بسلامة الطرق في مصر.

ووفقًا لبيان صادر عن الحملة، وصلت شبكة الإعلام العربية “محيط” عبر البريد الالكتروني، فإن الاستراتيجية تعتمد على عده نقاط أهمها هي مراجعة البنية التشريعية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الطريق المتمثلة في (قانون المرور-أسلوب القيادة الأمنة-المعايير الفنية لإنشاء طريق أمن) بالإضافة الى رفع وعي الجمهور بمعايير وأليات ضمان السلامة ومن جانب آخر دعم أوجه التعاون مع الجهات المسؤولة في تقييم حالة الطرق طبقا لمعايير الامان والسلامة المنصوص عليها في كود إنشاء الطرق المصرية.