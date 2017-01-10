تقدمت النائبة هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال الى وزير الاتصالات بناء على شكاوى من قبل السادة المواطنين أهالي قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ فيما يخص عدم بافتتاح مكتب بريد القرية حتي الأن.

وقالت هالة أبو السعد، إنه وبالرغم من مناشدة أهالي القرية للمسئولين بحل المشكلة وافتتاح مكتب بريد القرية من 12 عامًا، إلا أن مناشداتهم يتم تجاهلها، بالرغم أن افتتاحه سيخدم قرابة 100 ألف نسمة.

وفي يناير2016 وقبل اندلاع الثورة المصرية، تم استغلال مساحة 80 مترا أرض املاك دولة كمكتب بريد لخدمة أهالي أبو طبل والقرى المجاورة، وخصصها المحافظ بالقرار رقم 692 لسنه 2015.

وكان رد البريد يوم 1 نوفمبر 2016 باعتذار عن تنفيذ المكتب، وسط صدمة مدوية من الاهالي تجاه رد فعل الهيئة غير متوقع.