بالفيديو .. علاج ظهور اللثة وتجاعيد الأنف بالبوتكسالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:52 م
تعانى الكثير من الفتيات والنساء من مشكلة ظهور اللثة عند الضحك ، وأيضاً ظهور التجاعيد حول الأنف والرقبة ، وقدم القائمون على برنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور الذى يرأس تحريره الأستاذ أحمد سنجاب العلاج لكل المشاكل .
قالت الدكتورة هبة محمود – إخصائى الجلدية والليزر بمركز نبض – : ( أن مشكلة ظهور اللثة له العديد من الأسباب ترجع لمشاكل فى الأسنان أو عظم الفك ، والبوتكس يحل تلك المشاكل لأن حقنة البوتكس تقوم بعمل إرتخاء للشفاه العليا ولا تُظهر اللثة ) .
وأضافت : ( العمليات الجراحية تقوم بعمل تورم وإلتهابات للشفاه ، عكس البوتكس التى تُجرى بسرعة وأمان وتستمر حتى 4 أشهر إلى 6 أشهر لأننا نتكلم كثيراً ونستخدم الفم أكثر ) .
عن تجاعيد الأنف ، قالت د.هبة محمود : ( الخطوط التى تظهر حول الأنف عند الضحك مع الوقت يحدث تجاعيد جانبى الأنف ، وهذه يتم حقن عضلة الأنف البوتكس حتى نتخلص من تلك الخطوط ) .
ونصحت إخصائى الجلدية والليزر الدكتورة هبة محمود بضرورة الإختيار الجيد للطبيب المعالج ، قائلة : ( إذا تم حقن البوتكس للأنف خطأ يمكن أن يؤدى للوفاة ، لذا لابد من الدقة فى إختيار الطبيب المختص ) .
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