ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمجلس المحافظين، حيث استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الحادث الغادر الذى وقع بالارتكاز الأمني بجوار نقطة إطفاء حي المساعيد بمدينة العريش.

وخلال الاجتماع ثمن المهندس شريف إسماعيل حجم التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، في مواجهة العناصر الإجرامية والتكفيرية التي تبذل مساعيها الخبيثة للنيل من استقرار الوطن وأمن المواطنين، معرباً عن عميق التعازي لأسر ضحايا الحادث متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الدولة بكل قوة وحسم حتى إتمام القضاء على قوى الإرهاب الغاشم وتخليص الوطن من شروره.