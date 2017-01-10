إطلاق قمر صناعي مصري عام 2019 من روسياالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:51 م
من المخطط إطلاق القمر الصناعي المصري “Egyptsat-A” عام 2019 من روسيا.
أعلن ذلك مدير عام شركة “إينيرغيا” الروسية للفضاء والصواريخ فلاديمير سولنتسيف في حديث أدلى به يوم 9 يناير/ كانون الثاني لوكالة “تاس” الروسية.
ويفترض أن يحل القمر الصناعي “Egyptsat-A” لاستشعار الأرض عن بعد محل القمر الصناعي المفقود “Egyptsat-2 ” الذي انقطع الاتصال به في أبريل/ نيسان عام 2015.
وكانت شركة “إينيرغيا” الروسية للفضاء والصواريخ قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي أنها باشرت بتصنيع القمر الصناعي المصري “Egyptsat-A” لاستشعار الأرض عن بعد على حساب أموال تأمين القمر الصناعي المفقود والتي تبلغ حسب الاتفاقية الجديدة الموقعة بين الجانبين الروسي والمصري نحو 100 مليون دولار.
يذكر أن القمر الصناعي ” Egyptsat-A ” سيكون نسخة مطورة لسابقه Egyptsat -2 . وسيحصل القمر الصناعي الجديد بصورة خاصة على نظام الكتروني بصري مطور، ومنظومة قيادة مطورة، وجهاز اتصال مطور، وبطاريات شمسية بمردود مرتفع، الأمر الذي سيوسع قدرة القمر الصناعي على تصوير سطح الأرض وسيزيد من إنتاجية عملية التصوير ودقتها في المناطق الجبلية. وعند ذلك تزداد حصة المواد الروسية التصنيع المستخدمة لدى إنتاج القمر الصناعي.
جدير بالذكر أن شركة “إينيرغيا” الروسية هي مؤسسة رئيسية متخصصة في إنتاج أجهزة فضائية مأهولة وغير مأهولة وصواريخ وأجهزة ذكية فائقة الدقة.
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