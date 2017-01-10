تخصيص 399 ألف جنيه لتمويل 123 مشروعا اقتصاديا بالمنوفيةالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:53 م
قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط ، اعتماد 399 ألف جنيه لتمويل 123 مشروعا اقتصاديا في 33 وحدة محلية قروية بمراكز المحافظة.
وأوضح اللواء عمرو عزمي السكرتير العام للمحافظة - في تصريح له اليوم - أنه تمت الموافقة علي تمويل 123 مشروعا في مختلف المجالات ممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمواطنين تقدموا بهذه المشروعات ، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة هذه المشروعات للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى معيشة المقترضين.
وأضاف أنه تم تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني ( تربية أغنام وماعز ) بإجمالي 149 ألف جنيه ، ومشروعات الميكنة الزراعية (عزاقة وماكينة سيلاج ودشاشة وماكينة ري وفراطة وحصاده ) بإجمالي 90 ألفا ومشروعات متنوعة أخرى تشمل ( كمبروسر وفراز لبن وونش رفع وماكينة تصوير وماكينة تريكو وماكينة خياطة ) بإجمالي 141 ألفا ومشروعات منافذ البيع والتوزيع (محل بقالة وتجارة حبوب ) بإجمالي 10 آلاف جنيه بالإضافة إلي مشروع تربية النحل بإجمالي 9 آلاف جنيه .
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