 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 04:09 مساءً
روابط سريعة
تخصيص 399 ألف جنيه لتمويل 123 مشروعا اقتصاديا بالمنوفية
محافظ المنوفية الجديد الدكتور هشام عبدالباسط

تخصيص 399 ألف جنيه لتمويل 123 مشروعا اقتصاديا بالمنوفية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 04:53 م
خاص - محيط

قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط ، اعتماد 399 ألف جنيه لتمويل 123 مشروعا اقتصاديا في 33 وحدة محلية قروية بمراكز المحافظة.

وأوضح اللواء عمرو عزمي السكرتير العام للمحافظة - في تصريح له اليوم - أنه تمت الموافقة علي تمويل 123 مشروعا في مختلف المجالات ممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمواطنين تقدموا بهذه المشروعات ، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة هذه المشروعات للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى معيشة المقترضين.

وأضاف أنه تم تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني ( تربية أغنام وماعز ) بإجمالي 149 ألف جنيه ، ومشروعات الميكنة الزراعية (عزاقة وماكينة سيلاج ودشاشة وماكينة ري وفراطة وحصاده ) بإجمالي 90 ألفا ومشروعات متنوعة أخرى تشمل ( كمبروسر وفراز لبن وونش رفع وماكينة تصوير وماكينة تريكو وماكينة خياطة  ) بإجمالي 141 ألفا ومشروعات منافذ البيع والتوزيع (محل بقالة وتجارة حبوب ) بإجمالي 10 آلاف جنيه بالإضافة إلي مشروع تربية النحل بإجمالي 9 آلاف جنيه .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3