أشاد السفير أولا والي مدير الشئون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء، بدور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التحديات الناجمة عن قضايا الهجرة واللاجئين في القارة الأفريقية، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه العمل الأفريقي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “والي”، اليوم، أمام الاجتماع التشاوري لكبار المسئولين من الدول الأفريقية التي حضرت قمه فاليتا في نوفمبر ٢٠١٥ والمنعقد حاليا بمدينة الغردقة.

ونقل المسئول الأفريقي تقدير وتحيات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى السيدة دولامينى زوما للمشاركين في اجتماع الغردقة وللدور الذى تقوم به مصر لمعالجة قضايا اللاجئين والهجرة في أفريقيا..مؤكدا على أن اجتماع الغردقة يعد فرصة مهمة للحديث وتقييم ما حدث خلال ال١٥شهرا الماضية بعد قمه فاليتا.

وشدد على أن مشكلة الهجرة والاتجار بالبشر تعد من أهم المشاكل الأفريقية ، مطالبا بالإعداد الجيد للخطوات الأفريقية المقبلة وتوحيد المواقف في القمة المقبلة في فاليتا بعد ثلاثة أسابيع.