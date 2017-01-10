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ضبط 156 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة‎
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

ضبط 156 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة‎

الثلاثاء، 10 يناير 2017 04:45 م
خاص - محيط

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن ضبط 156 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم عن ضبط 54 متهما.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهما ارتكبوا 11 حادث سرقة متنوعة، فضلا عن ضبط متهمين اثنين لارتكابهما أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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