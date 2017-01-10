رسميا.. 48 منتخباً يشاركون في كأس العالمالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:30 م
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلسه في مدينة زيوريخ السويسرية ، زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026 .
وذكر الفيفا عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” أن اقتراح زيادة عدد المنتخبات في نهائيات المونديال إلى 48 منتخبا ، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 50 بالمائة على عدد المنتخبات (32) التي تشارك طبقا للنظام الحالي ، قوبل بالموافقة “بالإجماع”.
وكان الاقتراح يحظى بتأييد شديد من جانب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا ، حيث تعهد خلال حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد ، بزيادة حجم البطولة.
وطبقا للنظام الجديد ، سيجرى تقسيم المنتخبات المشاركة على 16 مجموعة تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات ، وبذلك يزيد عدد مباريات النهائيات على الأرجح إلى 80 مباراة بدلا من 64 مباراة طبقا للنظام الحالي.
وسيعلن الفيفا عن تفاصيل النظام الجديد للبطولة في ختام اجتماعات مجلس الفيفا ، ولكن يتوقع أن يشهد النظام الجديد تأهل منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب.
كذلك يتوقع أن يجرى الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية في حالة انتهاء المباراة بالتعادل في دور المجموعات.
أما حصة القارات من المقاعد في نهائيات كأس العالم فستحسم خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا (كونجرس الفيفا) في أيار/مايو المقبل ويتوقع أن تشكل قضية ساخنة ، وقد وعد إنفانتينو بالفعل بالمزيد من المقاعد لقارتي أفريقيا وآسيا.
كما وضع الفيفا إمكانية إقامة البطولة في عدد من البلدان في نفس القارة المستضيفة للحدث الرياضي الكروي الأبرز في اللعبة.
أما اقتراح زيادة حجم البطولة فلم يكن مرحبا به من جانب بعض الأطراف وعلى رأسها رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) التي كانت من أشد المعارضين له.
وبحسب التقديرات، فإن زيادة عدد المنتخبات المشاركة سيضاعف من عائدات الاتحاد بنسبة 35%.
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