نفى محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ما تردد في الآونة الأخيرة بأنه سيعتزل التدريب نهائيا لو لم يحرز لقب السوبر المحلي أمام النادي الاهلي في المباراة التي ستجمع بينهما 10 فبراير المقبل بالإمارات، مؤكدا أنه ليس هناك على مستوى العالم أن يصرح مدير فني لفريق بمثل هذا التصريح الهزيل، الذى لا يمت للاحتراف بصلة، مشيرا إلى أنه لا يذكر كلمة “لو” فى تصريحاته أبدا لأنه لا يعلم الغيب.

وطالب محمد حلمى الجميع المواقع الإلكترونية ومقدمى القنوات الفضائية الرياضية بتوخى الحذر والحيطة فيما ينشر على لسان المسئولين، لعدم إثارة الرأى العام وخلق نوع من الأزمات المفتعلة.

وشدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على أن الرياضة ما هى إلا مكسب وخسارة، فليس معنى خسارة مباراة أنها نهاية العالم، وكذلك الفوز فى المباراة ليس معناه أنك حققت كل ما تتمناه وتتوقف عند هذا الأمر، بل عليك أن تنسى ما حققته لتحرز إنجازا اخر يحسب لك ولفريقك.