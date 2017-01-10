جوارديولا يكشف أولى صفقات مانشستر سيتيالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:24 م
عبَّر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بتحسن الأداء الدفاعي لفريقه، لكنه يؤمن بضرورة بذل الكثير من الجهد خلال النصف الثاني من الموسم.
وقال المدرب الإسباني، في تصريحات صحفية، إن أفضل وسيلة للدفاع هي الاستحواذ على الكرة خلال المباراة، مؤكدًا أن فريقه قلَّص نسبيًا عدد الفرص التي تتاح للمنافس.
وأضاف: “أحيانا تقول إنك تحسنت لكنك تستقبل 4 أهداف في اليوم التالي. من وجهة نظري أعتقد أننا استقبلنا الكثير من الأهداف، لكننا تركنا للمنافسين القليل من الفرص. أنا سعيد بذلك لكن أمامنا الكثير من العمل”.
ومنذ خسارته (4-2) أمام ليستر سيتي في الدوري الشهر الماضي، استقبل مرمى سيتي 3 أهداف فقط في 6 مباريات.
وتابع: “الوسيلة الوحيدة للنجاح هذا العام، هي امتلاك الكرة بشكل أكبر. هذا ليس سهلاً هنا لكن يجب أن نؤكد أنها الطريقة الوحيدة”.
ودون تأكيد تقارير تتعلق بضم هولجر بادشتوبر لاعبه السابق في بايرن ميونيخ أقر جوارديولا “45 عامًا” بأنه يتطلع لتدعيم خط الدفاع في يناير/كانون الثاني.
وقال “إذا احتجنا لشيء.. ربما يكون في الدفاع. ندرس إمكانية ضم مدافع. أعرف هولجر، وهو لاعب وشخص رائع لكنه ينتمي لبايرن ميونيخ، ويجب في البداية أن نتحدث معهم ومعه”.
ويقضي جوارديولا موسمه الأول مع سيتي، ويحتل فريقه المركز الرابع، بـ42 نقطة من 20 مباراة بفارق 7 نقاط خلف تشيلسي المتصدر.
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