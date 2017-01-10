أعلنت اليوم شركة جيجابايت عن سلسلة لوحاتها الرئيسية الجديدة للألعاب AORUS و التى تدعم الجيل السادس و السابع من معالجات Core من إنتل. تم تصميم هذه اللوحات الرئيسية بحيث تسمح للمستخدم بتخصيص نظام حاسبه و ضبطه تبعاً لرغبته من خلال خصائص فريدة من نوعها مثل التبريد المائى و إضاءات RGB LED القابلة للضبط بشكل كامل و كذا خاصية التبريد الذكى و هى الخصائص التى تتيح لمحترفى الألعاب مزيداً من التحكم فى أنظمة حاسباتهم لمزيد من الاستمتاع بالألعاب.

خلال السنوات القليلة الماضية، انصب اهتمام محترفى الألعاب على ضبط وتخصيص حاسباتهم، فجاءت لوحات الألعاب AORUS لتتبنى هذه الفكرة و تقدمها لهم بشكل يلبى احتياجاتهم. إن لوحات الألعاب AORUS هى لوحات فائقة التطور تتيح لجميع المستخدمين و على الأخص محترفى الألعاب تخصيص و ضبط حاسباتهم تبعاً لرغبتهم الشخصية لتكون بذلك الاختيار الأمثل للمستخدم العادى و المستخدم الأكثر خبرة و محترفى الألعاب.

و يعلق على هذا الحدث، هنرى كاو - نائب رئيس وحدة اللوحات الرئيسية فى جيجابايت - قائلاً : ” إن ضبط و تخصيص الحاسب تبعاً لرغبة المستخدم هو أمر يريده عملاؤنا دائماً، و لقد أدركنا ذلك من خلال العديد من أنظمة الحاسبات المختلفة التى تستخدم لوحات جيجابايت الرئيسية و هو ما دفعنا للتركيز على ذلك فى اللوحات الرئيسية AORUS و هو أيضاً ما يعكس رؤيتنا فى تقديم منتجات متقدمة تفى باحتياجات المستهلكين. “

تحتوى اللوحات الرئيسية Z270X-Gaming 9 و Z270X-Gaming 8 حصرياً على وحدات تبريد G-Chill من Bitspower و G-Frost من EK Waterblocks . هذه الوحدات تدعم كلا من التبريد العادى و التبريد المائى و هو ما يساعد محترفى الألعاب على كسر سرعة حاسباتهم.

كما تتميز لوحات AORUS بنظام إضاءة جديد بالكامل يتيح للمستخدم ضبط و تخصيص إضاءة حاسبه تبعاً لرغبته. و مع دعم تركيب خيوط إضاءة RGBW LED ، تقدم لك لوحات الألعاب ملايين الألوان للاختيار بينها لتجعل حاسبك ذا شكل مميز يعبر عن شخصيتك. و بالإضافة إلى واجهات تركيب خيوط إضاءة LED بإمكان المستخدم ضبط العديد من المساحات و الأقسام الموجودة على لوحته الرئيسية لتضفى على حاسبك مزيداً من الخصوصية. هناك أيضاً بعض الموديلات التى تحتوى على إضاءة LED زخرفية مع شريحة إضاءة قابلة للتغيير و التى يمكن تغييرها تبعاً لرغبتك و ألوانك المفضلة.

ونظراً لأن دورة تدفق الهواء البارد هى أهم العوامل التى تؤثر فى الحاسب الشخصى. عملت جيجابايت مع خاصية Smart Fan 5 على اتاحة التحكم التام فى مراوح التبريد الخاصة للأجهزة للمستخدمين و محترفي الألعاب. لقد تم تعديل جميع واجهات تركيب المراوح لتصبح واجهات Hybrid Fan Header و بذلك لن يتعرض المستخدمون للحيرة عند بناء و تجميع حاسباتهم فيما يتعلق بأى واجهة تقوم بالوظيفة المطلوبة حيث تستطيع كل واجهة تلقائياً رصد نوع الوحدة التى تم تركيبها عليها. و لمزيد من دعم أنظمة التبريد أصبح اليوم بإمكان المستخدمين تركيب واجهات مراوح خاصة تدعم حتى 2 أمبير من أجل المراوح و مضخات الماء التى تتطلب كم أكبر من الطاقة.

ولم تهمل جيجابايت اعتبار أن المساحة داخل هيكل الحاسب محدودة، لذلك أحسنت لوحات AORUS استغلال خاصية Smart Fan 5 للسماح للمستخدم بتركيب مراوح لا تقتصر على الوضع الافتراضى بل تستجيب للتغيرات فى درجة الحرارة. و مع وحدات الاستشعار الحرارية سوف يصبح التبريد أكثر كفاءة، هذا و تحتوى العديد من اللوحات الرئيسية على وحدتى قياس حرارى إضافيتين للحفاظ على كفاءة تبريد مكونات الحاسب