بالفيديو .. إستشارية نفسية : زواج الأطفال يعكس النظرة الدونية للمرأة فى المجتمعالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:50 م
طالعتنا وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عن إعلان خطوبة لطفلين فى سن 4 سنوات و7 سنوات فى القليوبية ودفع شبكة بـ 18 ألف جنيه ، وفتح القائمون على برنامج ” اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية المحور ويرأس تحريره الأستاذ أحمد سنجاب ملف زواج الأطفال .
وقالت الدكتورة والكاتبة براءة جاسم – أستاذ علم النفس – : ( من وجهة نظرى قضية الزواج المبكر تعتبر جريمة ، وكل عام يتردد على أذهاننا زواج أصغر طفلين حتى وصل السن إلى 3 و 4 سنوات وأصبحنا فى كارثة حقيقية ) .
وأشارت إلى أن الحديث عن زواج طفلين ومقدار الشبكة والتفاصيل الأخرى التى تتردد يعكس مدى النظرة السطحية لقيمة الزواج ، على حد تعبيرها .
كما لفتت إلى أن تكرار الحديث عن زواج الأطفال يعكس النظرة الدونية للمرأة فى المجتمع حتى الأمثلة الشعبية تعكس تلك النظرة ، وكأن المرأة عبء على الأهل ، وكأنها عار تخرج للمجتمع تنحرف ، على حد قولها.
وأضافت د.براءة جاسم : ( يفرضوا على البنت الزوج ويمنعوها عن الإختيار عندما تكبر ، وكأنها عندما تحب هذه كارثة أو إنحراف ) .
وعن زواج القاصرات ، قالت د.براءة جاسم : ( زواج القاصرات بدأ من زمان وكان أسبابه مادية والأهل يروا لبنتهم أن ذلك زواج مرور لحياة أفضل ) .
وختمت أستاذ علم النفس الدكتورة براءة جاسم حديثها قائلة : ( المرأة ليست خادمة للرجل ولا الرجل مُربى للمرأة ، هم شركاء فى الحياة الزوجية يختارون بعض على أُسس معينة ) .
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