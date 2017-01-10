نفى إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك، ما تردد عن رفض باسم مرسي مهاجم الفريق، التدريب مع الناشئين الفترة المقبلة بعد قرار مرتضى منصور رئيس النادي.

وشدد تيجانا، خلال تصريحاته الصحفية، على أن باسم مرسي تغيب عن التدريبات اليوم لحصول فريق الناشئين على راحة من التدريبات.

وأشار إلى أن باسم مرسي لاعب ملتزم وسيتدرب غدا بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد.

وكان مرتضى منصور قد شن هجوما عنيفا على اللاعب أمس واتهمه بالتمرد على النادي ومماطلته في تجديد عقده وتم تجميده لنهاية الموسم بجانب التدرب مع فرق الناشئين.

وبعيدا عن هذا، أبلغ محمد حلمي المدير الفني للفريق مجلس الإدارة بأنه يرحب بإقامة معسكر الفريق داخل القاهرة لعدم التوصل لاتفاق حول اقامة معسكر في الخارج حتى الآن.

ومن المنتظر أن يجتمع حلمي مع مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم هذا الملف بشكل رسمي، حتى يتم وضع برنامج خاص للفريق.