تيجانا يؤكد: باسم مرسي امتثل لمطالب رئيس الزمالكالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:21 م
نفى إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك، ما تردد عن رفض باسم مرسي مهاجم الفريق، التدريب مع الناشئين الفترة المقبلة بعد قرار مرتضى منصور رئيس النادي.
وشدد تيجانا، خلال تصريحاته الصحفية، على أن باسم مرسي تغيب عن التدريبات اليوم لحصول فريق الناشئين على راحة من التدريبات.
وأشار إلى أن باسم مرسي لاعب ملتزم وسيتدرب غدا بشكل طبيعي ولا صحة لما يتردد.
وكان مرتضى منصور قد شن هجوما عنيفا على اللاعب أمس واتهمه بالتمرد على النادي ومماطلته في تجديد عقده وتم تجميده لنهاية الموسم بجانب التدرب مع فرق الناشئين.
وبعيدا عن هذا، أبلغ محمد حلمي المدير الفني للفريق مجلس الإدارة بأنه يرحب بإقامة معسكر الفريق داخل القاهرة لعدم التوصل لاتفاق حول اقامة معسكر في الخارج حتى الآن.
ومن المنتظر أن يجتمع حلمي مع مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم هذا الملف بشكل رسمي، حتى يتم وضع برنامج خاص للفريق.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
حكم نهائي ببطلان التحفظ على أموال أبو تريكة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول استشكال لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على ...Tue, 10 Jan 2017 11:45:33 GMT
-
وزير التجارة : حريصون على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنانTue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
24 يناير.. الحكم في بطلان إحالة «قضاة من أجل مصر» للصلاحية
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في دعوى تطالب ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة بإحالة قضاة منتمين لحركة “قضاة من أجل مصر” للصلاحية وعزلهم من ...Tue, 10 Jan 2017 12:55:49 GMT
-
بالفيديو.. استشهاد محمد الصالحي بـ6 رصاصات على يد جنود الاحتلال
داهمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة بين مدينتي طوباس ونابلس شمال الضفة الغربية، وخلال المواجهات بالمخيم أطلق جنود الاحتلال 6 رصاصات صوب الأسير الفلسطيني المحرر” ...Tue, 10 Jan 2017 12:40:39 GMT
-
طارق الملا : نعمل على دعم وتطويرمناخ الاستثمار خلال المرحلة الحاليةTue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT
-
ضبط أمين عام مساعد «الشهر العقاري»
ضبطت الرقابة اﻹدارية، صباح اليوم الثلاثاء، أمين عام مساعد الشهر العقاري بالقليوبية، و4 من معاونيه. وقالت الرقابة اﻹدارية، في بيان لها، إن ضبط المسؤولين، جاء بعد ...Tue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT
-
النيابة في "فساد الداخلية": المتهمون استولوا على مبالغ تقشعر لها الأبدانTue, 10 Jan 2017 10:46:37 GMT