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صورة.. أرسنال يحسم أولى صفقات الشتاء.. تعرف عليه
كوهين

صورة.. أرسنال يحسم أولى صفقات الشتاء.. تعرف عليه

الثلاثاء، 10 يناير 2017 04:21 م
محيط - أحمد عبد الخالق

كشف نادي أرسنال الإنجليزي عن حسمه لأولى صفقات الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع اللاعب كوهين برامال، لاعب نادي هيدنيسفورد تاون، أحد أندية المغمورة في إنجلترا.

وحسم الجانرز التعاقد مع برامال، صاحب الـ20 عاما، مقابل 40 ألف جنيه إسترليني، ليكون أول الوافدين إلى المدفعجية في الشتاء، بحسب ما أعلن الموقع الرسمي لأرسنال.

وخاض برامال فترة معايشة مع الجانرز منذ ديسمبر الماضي، وأقنع أرسين فينجر، المدير الفني، بقدراته، حيث أشاد به المدرب الفرنسي، وشبهه بمدافع الجانرز السابق أشلي كول.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عقد الظهير الأيسر الشاب يمتد حتى عام 2019.

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