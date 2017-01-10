عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس القومي للسكان ، الإجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر اتحاد المستشفيات العربية الثامن عشر والذي يعقد تزامناً مع إجتماع مجلس وزراء الصحة العرب فى القاهرة في الفترة من ٢٨ فبراير - ٢ مارس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من وزارة الصحة المصرية وبالتعاون مع وزارات الصحة العربية، جامعة الدول العربية، منظمة الصحة العالمية، بالاضافة إلى العديد من المنظمات والجامعات والجمعيات الصحية العربية والدولية وذلك تمهيداً لاطلاق اعلان القاهرة في ١ مارس.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر اتحاد المستشفيات العربية هذا العام تحت شعار ” لأن صحتك هى أولويتنا ” والذى يتماشى مع إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، لذا فإن الملتقى يتضمن مؤتمرين متوازيين ، الأول طبى تحت عنوان ” تحديد الأولويات لمواجهة تحديات الأمراض غير المعدية فى صحة المرأة العربية: رؤية 2030 “والمؤتمر الثانى للإدارة الصحية بعنوان ” تحويل القيمة وإستدامة النتيجة الإعلان القادم فى الرعاية الصحية “عام صحة المرأة فى الوطن العربى ” ، ويحضره وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب ،وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب فى دورته (‪47) المزمع عقده خلال الفترة من‪28 فبراير إلى ‪2 مارس ‪2017.

كما يناقش المؤتمر اعلان القاهرة في مؤتمر اتحادالمستشفيات العربية ، صحة المرأة بشكل عام وخاصة التحديات فى مكافحه الأمراض غير المعديه للمرأة ، و الكشف المبكر عن سرطان الثدى ، ودور القطاع الصحي في مكافحة العنف ضد المرأة وأمراض السمنة وذلك من منظور تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأعوام ‪2030.

حيث يعقد مؤتمر اتحاد المستشفيات العربية كل عام على هامش اجتماع وزراء الصحة العرب .

يُذكر ان اتحاد المستشفيات العربية هي منظمة عربية مستقلة غير سياسية وغير ربحية انشأت في عام ٢٠٠٢ وهي منظمة تعمل تحت مظلة مجلس وزراءالصحة العرب وتخدم المستشفيات العربية العامة والخاصة والمراكز الطبية والمؤسسات والمنظمات المتصلة بشكل مباشر مع توفير الرعاية الصحية ، حيث تتكون من ما يقرب من 500 عضو من 22 دولة عربية .

حيث يشكل اتحاد المستشفيات العربية منصة مثالية لتبادل الأفكار والسياسات والخدمات في إدارة الرعاية الصحية، وكذلك يوفر التعليم للقادة الرعاية الصحية، وهو مصدر المعلومات عن قضايا الرعاية الصحية والاتجاهات.



حيث تكون مهتمة المساهمة في صحة أفضل لجميع المواطنين العرب من خلال النهوض بالمنظمات ومرافق الرعاية الصحية المناسبة ، كما يساهم في تعزيز أداء مؤسسات الرعاية الصحية من خلال برامج التدريب والمساهمة في تطوير إدارة الرعاية الصحية الفعالة ، كما يوفر منصة لتبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا بين المجتمع العربي من مؤسسات الرعاية الصحية والمهنيين بصفتها ممثلة لأعضائها في الحوار مع المنظمات العالمية الأخرى.