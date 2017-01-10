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بالفيديو .. صحفى : رسالة السيسى من بناء كنيسة وجامع بالعاصمة الإدارية واضحة
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بالفيديو .. صحفى : رسالة السيسى من بناء كنيسة وجامع بالعاصمة الإدارية واضحة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 04:13 م
كتبت : فاطمة بدار

علق الكاتب الصحفى أحمد سنجاب – رئيس القسم السياسى بوكالة أنباء الشرق الأوسط – على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء كنيسة ومسجد فى العاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: ( الرسالة الأسمى والأكبر أن الرئيس يفكر فى بناء البشر والعقول وليس بناء الحجر والكيانات ) .

وأضاف سنجاب – خلال إستضافته ببرنامج صباح الخير يامصر على القناة الأولى – ( الصحف تناولت الخبر على أنه مجرد بناء أحجار فقط والإستثمار فى بناء كنيسة ومسجد كبير ولكن الرسالة التى ينشدها الرئيس السيسى هى مجمع فكرى عبارة عن مسجد وكنيسة يناقش الأفكار بكل جرأة ومنتهى الحيادية والشفافية فى كيان واحد ) .

وأشار إلى أن الهدف من بناء كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة هو تقارب الأديان والمشترك فيها ونبتعد عن الإختلاف ومواجهة التطرف والإرهاب ، ونقف ككيان واحد ، على حد قوله .

وأوضح سنجاب أن إهتمام وسائل الإعلام والصحف وأيضاً السوشيال ميديا على أن بناء الكنيسة والمسجد كحجر فقط هو تسطيح لأهمية الفكرة وهدفها .

وعن تبرع الرئيس السيسى لبناء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، قال الكاتب الصحفى أحمد سنجاب : ( تبرع الرئيس يُعد قدوة ونموذج ، وهناك أمثلة كثيرة إحتذت حذو الرئيس وتبرعت ، والأهم هنا لابد من النظر إلى أن التبرع ليس فقط لكنيسة أو مسجد ولكن لفكر ناضج واعى ) .



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