مروان محسن: زملائي سبب تألقيالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:13 م
قال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن ودية تونس الأخيرة التي خاضها المنتخب الوطني استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية بالجابون، كانت خير استعداد للبطولة.
وأكد أن الفراعنة يعيشون حالة من التركيز الشديد استعدادا للبطولة وأن الغرض من ودية تونس كانت تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم قبل السفر إلى الجابون.
وأوضح أن تألقه مع الأهلي في الفترة الماضية يرجع إلى معاونة زملائه وأنه يسعى مع كل لاعبي المنتخب للظهور بقوة في كأس الأمم لتحقيق آمال الملايين وأن هذا الفكر حرص كوبر على توصيله للاعبين خلال المعسكر الحالي.
وعن الهدف الذي أحرزه، قال إنه بالتأكيد سعيد بالتسجيل في مرمى المنتخب التونسي خاصة أن الهدف جاء من جملة تكتيكية تعد صورة بالكربون من التدريبات اليومية، فضلا عن أنه ترجمة لمجهود جماعي وليس لدوره فقط كمهاجم المنتخب.
وأكمل مروان محسن قائلا: لا أبحث عن ألقاب شخصية، وشدد على أن غياب منتخب مصر عن البطولات الأفريقية جعل الجمهور متشوق لاستعادة إنجازات الجيل الذهبي السابق وأن المجموعة الحالية لديها من الخبرات ما يجعلها قادرة على التعامل بمنتهى القوة مع كل ظروف البطولة.
واختتم محسن تصريحاته بالتأكيد أن مجموعة مصر في البطولة غاية في الصعوبة ولكن المنتخب قادر على تحقيق اللقب بشرط أن تكون الانطلاقة في دور المجموعات قوية وبنتائج إيجابية مشددا على أن المنتخب لا يخشى أسماء الفرق الكبرى لاسيما وأن الجيل الحالي فاز على منتخبات كبرى في مقدمتها نيجيريا وغانا.
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