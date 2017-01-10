شيخ الأزهر يؤكد على المتابعة الميدانية لضبط سير الامتحاناتالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:09 م
أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، على ضرورة المتابعة الميدانية، لضبط والوقوف على سير عملية الامتحانات، حيث تجرى حاليا امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الإمام الطيب اليوم الثلاثاء بحضور عدد من رؤساء المناطق الأزهرية؛ لبحث ما تم اتخاذه من إجراءات، لضبط امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية.
ووجه فضيلة الإمام الأكبر رؤساء المناطق بضرورة التزام جميع المشاركين بلجان الامتحانات (طلاب وملاحظين وعمال وإداريين) بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل مقار اللجان أو ما من شأنه تسهيل الغش، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية لضبط سير عملية الامتحانات بجميع المناطق على مدى أيام الامتحانات، وتهيئة الأجواء للطلاب حتى يؤدوا امتحاناتهم في هدوء، لافتًا إلى أنه لا بد أن تكون هناك قرارات فورية ضد المخالفين لتعليمات الامتحانات.
واستمع شيخ الأزهر خلال الاجتماع لأفكار ورؤى رؤساء المناطق لتطوير الأداء بالمعاهد الأزهرية، بحضور وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد أبو زيد الأمير.
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