تنبأ البرازيلي روبرتو كارلوس، أسطورة ريال مدريد السابق، بمستقبل نظيره زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، حيث أكد أنه في سيصبح أفضل مدرب بالعالم في المستقبل.

وكان زيدان ينافس على لقب أفضل مدرب لعام 2016 مع فرناندو سانتوس (البرتغال)، وكلاوديو رانييري (ليستر سيتي)، على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2016، إلا أن الأخير هو من حصدها بعدما قاد الثعالب للفوز بالبريميرليج الموسم الماضي.

وقال كارلوس، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “يمكنك أن ترى أرقام زيدان، لا أستطيع أن أقول أي شيء، لا يوجد العديد من المدربين يمكنهم فعل ما حققه المدرب الفرنسي في سنة واحدة”.

وأضاف الدولي البرازيلي السابق: “أتمنى له التوفيق، هو يعمل بشكل جيد للغاية، وببساطة لا تصدق، طاقمه التدريبي يساعده كثيرًا، هو مستعد ليصبح أفضل مدرب بالعالم في المستقبل”.