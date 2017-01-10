قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمي، منح راحة سلبية من التدريبات لصانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، قد استبعد محمد إبراهيم من قائمة المنتخب النهائية الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

من جهة أخرى، أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا”، تدريبات بدنية من خلال الجري حول الملعب، فيما حصل على راحة من تدريبات الكرة، كما عاد محمد مسعد لأداء المران بعد غيابه عن التدريبات الجماعية أمس الإثنين، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق، بينما استمر غياب الثلاثي الإفريقي إيمانويل مايوكا وستانلي أوهاوتشي ومعروف يوسف عن التدريبات.