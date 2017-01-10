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الثلاثاء 10 يناير 2017 04:04 مساءً
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وزير الانتاج الحربي: إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال قريباً
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وزير الانتاج الحربي: إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال قريباً

الثلاثاء، 10 يناير 2017 04:10 م

قال اللواء دكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال قريبًا، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك سعيًا لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة أن هذه القضية هى أمن قومى.

وأضاف العصار فى مؤتمر صحفى، عقب احتفالية يوم التميز لتكريم المتفوقين أنه تم عقد عدد من البروتوكولات مع وزارة الصحة لإنشاء عدد من المصانع من بينها مصنع لإنتاج السرنجات.

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