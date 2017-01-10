وقع مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وهيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس والجمعية العامة للمداخلين المتقاعدين اليوم الثلاثاء بروتوكولا للتعاون الطبى فى مجال التمريض ، والذي يأتي استمرارا لدور القوات المسلحة في تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للقوات المسلحة بالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية العالمية.

وأكد اللواء طبيب بهاء زيدان مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء على أهمية البروتوكول والذى يأتي تتويجا للعلاقات المصرية الفرنسية المتنامية وجهود القوات المسلحة للإرتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة داخل المنشأت والمراكز الطبية التابعة لها ، مشيرا إلى الدعم الفكرى واللوجيستى الذي تقدمه القيادة العامة للمنظومة الطبية داخل القوات المسلحة لتحقيق الريادة الطبية والخدمية محلياً ودولياً.

ومن جهته .. أعرب السفير الفرنسى اندريه باران عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول والذى يأتى نتيجة الجهد المتواصل بين الدولتين وهو جزء من الاتفاقيات التى وقعها الرئيسان المصرى والفرنسى فى إطار تدعيم العلاقات بين البلدين ومنها “تطوير برامج منظومة الرعاية الصحية في مصر.

كما استعرض ممثلو هيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس والجمعية العامة للمداخلين المتقاعدين بنود البروتوكول والذى يتيح للجانبين تدريب وتأهيل كوادر وأطقم التمريض فى مختلف التخصصات وإيفاد بعثات من كلا الجانبين والوقوف على آخر التطورات العالمية لوسائل تطوير الأداء في المنظومة الصحية وتطبيق معايير وعناصر الجودة الشاملة في هذا المجال.

حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من الخبراء الأجانب وأعضاء هيئة التمريض بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.