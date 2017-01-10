توقيع بروتوكول للتعاون في المجال الطبى بين القوات المسلحة وفرنساالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:08 م
وقع مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وهيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس والجمعية العامة للمداخلين المتقاعدين اليوم الثلاثاء بروتوكولا للتعاون الطبى فى مجال التمريض ، والذي يأتي استمرارا لدور القوات المسلحة في تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للقوات المسلحة بالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية العالمية.
وأكد اللواء طبيب بهاء زيدان مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء على أهمية البروتوكول والذى يأتي تتويجا للعلاقات المصرية الفرنسية المتنامية وجهود القوات المسلحة للإرتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة داخل المنشأت والمراكز الطبية التابعة لها ، مشيرا إلى الدعم الفكرى واللوجيستى الذي تقدمه القيادة العامة للمنظومة الطبية داخل القوات المسلحة لتحقيق الريادة الطبية والخدمية محلياً ودولياً.
ومن جهته .. أعرب السفير الفرنسى اندريه باران عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول والذى يأتى نتيجة الجهد المتواصل بين الدولتين وهو جزء من الاتفاقيات التى وقعها الرئيسان المصرى والفرنسى فى إطار تدعيم العلاقات بين البلدين ومنها “تطوير برامج منظومة الرعاية الصحية في مصر.
كما استعرض ممثلو هيئة المساعدة العامة بمستشفيات باريس والجمعية العامة للمداخلين المتقاعدين بنود البروتوكول والذى يتيح للجانبين تدريب وتأهيل كوادر وأطقم التمريض فى مختلف التخصصات وإيفاد بعثات من كلا الجانبين والوقوف على آخر التطورات العالمية لوسائل تطوير الأداء في المنظومة الصحية وتطبيق معايير وعناصر الجودة الشاملة في هذا المجال.
حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من الخبراء الأجانب وأعضاء هيئة التمريض بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
حكم نهائي ببطلان التحفظ على أموال أبو تريكة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول استشكال لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على ...Tue, 10 Jan 2017 11:45:33 GMT
-
وزير التجارة : حريصون على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنانTue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
الإسكان: انتهاء تنفيذ مشروعين للمرافق في أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من تنفيذ مشروعين للمرافق في محافظة أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه. وقال وزير الإسكان - ...Tue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
24 يناير.. الحكم في بطلان إحالة «قضاة من أجل مصر» للصلاحية
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في دعوى تطالب ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة بإحالة قضاة منتمين لحركة “قضاة من أجل مصر” للصلاحية وعزلهم من ...Tue, 10 Jan 2017 12:55:49 GMT
-
كيف تؤثر الجينات الوراثية في اختيار شريك الحياة ؟
أكد باحثون بريطانيون أن السبب الحقيقى وراء عشق شريك الحياة من النظرة الأولى والمشاعر الرومانسية التى ربطت بين قلبين لا يعود إلى تأثير هذه المشاعر فحسب , بل لدور ...Tue, 10 Jan 2017 11:00:02 GMT
-
طارق الملا : نعمل على دعم وتطويرمناخ الاستثمار خلال المرحلة الحاليةTue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT
-
ضبط أمين عام مساعد «الشهر العقاري»
ضبطت الرقابة اﻹدارية، صباح اليوم الثلاثاء، أمين عام مساعد الشهر العقاري بالقليوبية، و4 من معاونيه. وقالت الرقابة اﻹدارية، في بيان لها، إن ضبط المسؤولين، جاء بعد ...Tue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT