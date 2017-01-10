شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، الجيزة، والقليوبية، وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج الحملات - خلال 24 ساعة، في مجال الملاحة الداخلية - عن ضبط 31 قضية متنوعة، وفي مجال حماية الثروة السمكية، عن ضبط 111 قضية متنوعة، وفي مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية عن ضبط 159 قضية متنوعة، من بينهم ضبط 36 سيارة لمخالفتها النسب القياسية المسموح لعوادم السيارات.

كما أسفرت الحملات، في مجال حماية نهر النيل ومنافع الري والصرف والأراضي الزراعية، عن ضبط 126 قضية تعد بالردم والبناء، وفي مجال حماية الثروة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني عن ضبط 26 قضية متنوعة، فضلا عن إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية، و20 حالة تعد على نهر النيل.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.