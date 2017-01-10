«مين بيحب مصر» تكشف الأخطاء العشر لوزير السياحةالثلاثاء، 10 يناير 2017 04:27 م
كشفت حملة مين بيحب مصر عن الاخطاء التى وقعت فيها وزارة السياحة برئاسة الوزير يحيى راشد والتى ادت الى فشل قطاع مهم وحيوى وهو قطاع السياحة فى مصر
واوضحت الحملة ان اهم الاسباب هو سؤ اختيار القيادات وعدم معرفتهم بالمشكلات التى تعيق السياحة وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات، أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع علي السياحة المصرية بشكل عام.
وأوضحت الحملة ان وزير السياحة لم يقم بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ أستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذة الاستراتيجية خاصة بعد فشل وزارة السياحه في جذب أي استثمارات خلال نتيجة ضعف و سوء المشروعات المقدمة من الوزارة.
وارجعت الحملة فشل وزير السياحة الى اهتمامة بتطوير شركة ايجبشن اكسبريس للسياحة مع عز الدين الشبراوى رئيس مجلس ادارة ريستا للسياحة والفنادق الشركة المالكة لرميسس هيلتون على حساب الشركات الأخرى.
وكشفت الحملة أن انهيار قطاع السياحة السياحة أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت لـ80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة.
وكشفت الحملة إن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة هذه الكارثة، التي تعد جريمة في حق الشعب المصري، خاصة في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية، لرئيس هيئة تنشيط السياحة، حول حقيقة ما وصلت إليه السياحة في مصر، والتي أكد خلالها أن عام 2016 يعد أسوأ أعوام السياحة المصرية، وأن نسبة تراجع الحركة الوافدة وصل إلى 60%، وأن مديري مكاتبنا السياحية في الخارج دون المستوى المطلوب.
وتسألت الحملة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم قيام وزارة السياحة اعتماد الميزانيات اللازمة حتى الآن للحملات الترويجية في مختلف دول العالم حتى الآن خاصة وأن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بتشكيلته السابقة وقبل حل الغرف السياحية، وافق علي زيادة ميزانية عدد من المكاتب الخارجية ولكنها لم تعتمد رسميا من الوزير يحيى راشد.
وحمَّلت الحملة وزير السياحة المسئولية الكاملة، عن استمرار تلك الأزمة الكارثية، وعدم مواجهتها خلال الفترة الماضية، خاصة أن سنوات الأزمة قد طالت إلى أبعد مدى، وأصبح السكوت عن مواجهتها والتراخي في القضاء عليها جريمة لا تغتفر في حق الشعب المصري كله، الذي يدفع ثمنها حاليا بعد أن وصل سعر الدولار إلى أرقام مفزعة، أصبحت تهدد قوت الشعب وتنال من استقراره الاقتصادي، بخلاف الملايين الذين يتعيشون وأسرهم على دخلهم من هذه الصناعة.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
حكم نهائي ببطلان التحفظ على أموال أبو تريكة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول استشكال لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على ...Tue, 10 Jan 2017 11:45:33 GMT
-
وزير التجارة : حريصون على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنانTue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
الإسكان: انتهاء تنفيذ مشروعين للمرافق في أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من تنفيذ مشروعين للمرافق في محافظة أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه. وقال وزير الإسكان - ...Tue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
24 يناير.. الحكم في بطلان إحالة «قضاة من أجل مصر» للصلاحية
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في دعوى تطالب ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة بإحالة قضاة منتمين لحركة “قضاة من أجل مصر” للصلاحية وعزلهم من ...Tue, 10 Jan 2017 12:55:49 GMT
-
كيف تؤثر الجينات الوراثية في اختيار شريك الحياة ؟
أكد باحثون بريطانيون أن السبب الحقيقى وراء عشق شريك الحياة من النظرة الأولى والمشاعر الرومانسية التى ربطت بين قلبين لا يعود إلى تأثير هذه المشاعر فحسب , بل لدور ...Tue, 10 Jan 2017 11:00:02 GMT
-
طارق الملا : نعمل على دعم وتطويرمناخ الاستثمار خلال المرحلة الحاليةTue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT
-
ضبط أمين عام مساعد «الشهر العقاري»
ضبطت الرقابة اﻹدارية، صباح اليوم الثلاثاء، أمين عام مساعد الشهر العقاري بالقليوبية، و4 من معاونيه. وقالت الرقابة اﻹدارية، في بيان لها، إن ضبط المسؤولين، جاء بعد ...Tue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT