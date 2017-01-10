ضبط أمين عام مساعد «الشهر العقاري»

ضبطت الرقابة اﻹدارية، صباح اليوم الثلاثاء، أمين عام مساعد الشهر العقاري بالقليوبية، و4 من معاونيه. وقالت الرقابة اﻹدارية، في بيان لها، إن ضبط المسؤولين، جاء بعد ...