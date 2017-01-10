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محافظة الجيزة تطمئن المواطنين: صيانة بمحطة الوراق يؤدي للشعور بتسرب الغاز‎
غاز طبيعي في مصر

محافظة الجيزة تطمئن المواطنين: صيانة بمحطة الوراق يؤدي للشعور بتسرب الغاز‎

الثلاثاء، 10 يناير 2017 03:19 م

قالت محافظة الجيزة أنه نظرا لقيام شركة جاسكو بعمل صيانة طارئة بالخط المغذي لمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء سيتم قطع الغاز الطبيعي عن الخط المغذي لمحطة الوراق وعمل تفريغ للغاز الموجود مما يترتب عليه شعور المواطنين بالمنطقة بوجود تسريب لذلك تطمئن المحافظة المواطنين.

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