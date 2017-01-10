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تضاعف معدلات الإصابة بالجلوكوما بحلول 2030
كلوكوما

تضاعف معدلات الإصابة بالجلوكوما بحلول 2030

الثلاثاء، 10 يناير 2017 03:17 م

كشفت دراسة طبية عن إصابة أكثر من 3 ملايين أمريكي حاليا بمرض الجلوكوما “المياه الزرقاء”، في الوقت الذي تتوقع فيه أحدث الأبحاث تضاعف هذا المعدل إلى أكثر من 4 ملايين بحلول عام 2030 .

ووفقا لمؤسسة بحوث أمراض المياه الزرقاء، يعد مرض الجلوكوما مجموعة من أمراض العيون المستعصية التي تؤدى إلى فقدان البصر تدريجيا ، وهناك نوعان من المياه الزرقاء ، إلا أن الشكل الأكثر شيوعا الذي يصيب كبار السن عادة ، يرجع إلى زيادة في ضغط العين بسبب تلف في العصب البصري .

يعدالاجلوكوما السبب الأول لفقدان البصر في الوقت الذي يمكن الوقاية منه ، لكن تحدث الإصابة دون سابق إنذار في كثير من الأحيان .. يأتي ذلك
في الوقت الذي يمكن أن تساعد فيه الأدوية والجراحة في إبطاء أو منع فقدان البصر ، إلا أن الكثير من المرضى لا يدركون ذلك .

وفى كثير من الحالات ، لم يتم الكشف عن الظروف التي من خلالها يفقد الأشخاص أبصارهم ، بل تدفع قد الجلوكوما إلى فقدان 40% من قوة الإبصار.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية هناك 4،5 مليون شخص مصاب بالعمى بسبب الجلوكوما،وفى الولايات المتحدة ، هناك ما يصل إلى 12% من جميع حالات العمى تحدث بين السود ، واللاتينين ، الآسيويين بشكل غير متناوسب.

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