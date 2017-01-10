البورصة تربح 2ر8 مليار جنيه ومؤشرها يتخطى 13 ألف نقطة لأول مرة في تاريخهالثلاثاء، 10 يناير 2017 03:15 م
تخطى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي /إيجي إكس 30/ حاجز آلـ 13 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه لدى إغلاق تعاملات اليوم /الثلاثاء/ مدعوما بعمليات شراء قوية من المستثمرين العرب والأفراد المصريين على الاسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والعقارات وسط تفاؤل بإعلان رئاسة الجمهورية عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسئولي نحو 27 صندوقا استثماريا إقليميا وعالميا.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ اليوم عند مستوى 54ر13014 نقطة، بزيادة نسبتها 83ر1 في المائة عن اغلاقه بالأمس، في حين ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 56ر0 في المائة لينهي التعاملات عند 2ر463 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا ليربح 51ر1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 04ر1121 نقطة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2ر8 مليار جنيه ليصل إلى 4ر620 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 8ر1 مليار جنيه.
وقال حسني السيد محلل أسواق المال إن الأسهم كانت مرشحة لمواصلة عمليات جني الأرباح خلال جلسات هذا الأسبوع، لكن التفاؤل بمستقبل البورصة المصرية على وجه التحديد كحصان رابح للاقتصاد المصري هذا العام بدل اتجاهات شرائح كبيرة من المستثمرين من السلوك البيعي للشراء.
وأضاف أن الإعلان عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مسئولي 27 صندوقا ومؤسسة استثمارية إقليمية وعالمية للاطلاع عن فرص الاستثمار في مصر وعرض التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرا، عزز من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وسط توقعات بنتائج ايجابية سريعة لهذا اللقاء على مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح أن مؤشر البورصة المصرية يستهدف على المدى القصير حاليا مستوى 13300 نقطة، فيما يبقى مستوى 12800 نقطة مستوى الدعم الأول له، مشيرا إلى أن السوق تحتاج إلى توزيع السيولة على أسهم السوق المختلفة وقطاعاته وعدم تركزها في عدد محدود من الأسهم.
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