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المالية: ندب عبد العظيم حسين رئيسا لمأمورية كبار الممولين
عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

المالية: ندب عبد العظيم حسين رئيسا لمأمورية كبار الممولين

الثلاثاء، 10 يناير 2017 03:11 م
كتب-ربيع شعبان

أصدر وزير المالية عمرو الجارحي اليوم قرارا بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسا لمأمورية كبار الممولين خلفا لأسامة توكل.

وكان عبد العظيم يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للدمغة بمصلحة الضرائب العامة.

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