قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن حل الأزمة الليبية بحاجة إلى تعاون ثلاثي بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وعلى جميع هذه الأطراف بذل الجهود من أجل احتواء الأزمة.

وأضاف حسن، في لقاء له مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر تستطيع أن تتعاون مع الجزائر وتونس لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل حل الأزمة، مشددا على ضرورة إبعاد الجماعات المسلحة المتواجدة في ليبيا.

وأكد أن ليبيا لديها موارد كبيرة تُهدر في الصراع الدائر هناك، مشيرًا إلى أن الشعب بحاجة لإنهاء الصراع المسلَّح والتوجه نحو البناء وتحقيق الاستقرار، وأنه على الأطراف الدولية التوقف عن التدخل في الشأن الليبي.