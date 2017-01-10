الأركان الروسية: تحرير ريف دمشق من الإرهابيين في مرحلته النهائيةالثلاثاء، 10 يناير 2017 03:14 م
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، أن تحرير ريف دمشق من الإرهابيين في سوريا في مرحلته النهائية .
وقال جيراسيموف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ، نقلتها وكالة أنباء ” نوفوستي ” : “لقد تم تدمير أعداد كبيرة من الارهابيين في مناطق حماة وحمص وتطهير محافظة اللاذقية من المقاتلين،ويجرى حاليا الانتهاء من تحرير ريف دمشق من الإرهابيين”.
وأضاف:” لقد فتحت طريق النقل الرئيسية التي تربط دمشق بشمال سوريا، وتم تحرير مدينة حلب”.
واشار جيراسيموف الى أن نشاط القوات الجوية الفضائية الروسية ، الذي بدأ 30 سبتمبر 2015، أحدث تغييرا جذريا في مسار مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية”.
و من جانبه قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو:” إن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت المهمة، التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا”، واصفا هذه المهمة بأنها كانت صعبة ومعقدة .
وذكر شويجو اليوم الثلاثاء ، حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي ” ، أن عدم دعم التحالف الدولي لروسيا جعل موسكو تستخدم كافة إمكانياتها العسكرية بالتركيز على مجموعات حاملات القاذفات، وغيرها من القوات الجوية الفضائية الروسية.
ويذكر أن العملية العسكرية الروسية بدأت فى 30 سبتمبر 2015 ، بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستجابة لطلب تقدم به الرئيس السوري بشار الأسد رسمياً إلى موسكو.
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