قالت صحيفة محسوبة على المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، أن رئيس “جوبا”، سلفاكير اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى القاهرة، على خطة لـ”تدمير سد النهصة” الاثيوبي.

وأشارت صحيفة “ساوث سودان نيوز”، الصادرة من أديس أبابا، ان القاهرة وجوبا، قامتا بتوقيع إتفاق غير معلن للإبقاء على الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير في السلطة ، مقابل مساعدة مصر على تدمير سد النهضة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإتهامات تأتي بعد ساعات قليلة من زيارة كير للقاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

ونقلت الصحيفة عن أحد المتمردين، الذي رفض ذكر اسمه، قوله ، :” الرئيس الاوغندي موسيفيني توسط في “صفقة قذرة” تمنح سلفا كير فرصة لتسلم أسلحة مدمرة وذخائر من القاهرة لشن حرب واسعة النطاق ضد المعارضة المسلحة.”..حسب زعمه.

وأدعى أن هناك أيضا “صفقة” بين الرئيس السيسي وكير تتعلق بسد النهضة الإثيوبي ، وهي الصفقة الرئيسية التي تضمنتها زيارة كير للقاهرة .

وواصل المتمرد الجنوب سوداني ادعاءاته قائلا :” أكد مصدرنا الاستخباري في كمبالا وجوبا أن مصر تريد من جنوب السودان وأوغندا أن يكونا حليفاها الإقليميين كي تتمكن من إدارة حملتها التخريبية السرية ضد سد النهضة” مضيفا “أن سلفا كير ليس إلا عميلا مزدوجا ، وسوف يسبب كثير من المتاعب لمنطقة شرق إفريقيا برمتها”..بحسب زعمه.