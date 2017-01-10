شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 19 مليون لتر بنزين وسولار، و6 آلاف و899 إسطوانة بوتاجاز، و166 قضية دقيق وقمح مدعم ومخالفات مخابز، فضلا عن ضبط 58 قضية في مجال الغش التجاري.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 18 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في سلعتي السكر والأرز، و14 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، وضبط 373 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 15 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وقضيتين في مجال الأعلاف والأسمدة غير الصالحة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.