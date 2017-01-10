 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 02:24 مساءً
روابط سريعة
السياحة: بدء تنفيذ برامج عمرة رجب وشعبان ورمضان
عودة الحجاج

السياحة: بدء تنفيذ برامج عمرة رجب وشعبان ورمضان

الثلاثاء، 10 يناير 2017 03:06 م

أعلنت وزارة السياحة عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وذلك عقب اجتماع وزير السياحة يحيى راشد بممثلي الشركات السياحية الذين أبدوا رغباتهم بأن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، وذلك بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والإجراءات اللازمة لها خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك فى ضوء حرص الوزارة على مصالح الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة من ناحية وفى إتاحة الفرصة لراغبي السفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة من ناحية أخري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3