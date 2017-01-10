أعلنت وزارة السياحة عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وذلك عقب اجتماع وزير السياحة يحيى راشد بممثلي الشركات السياحية الذين أبدوا رغباتهم بأن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، وذلك بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والإجراءات اللازمة لها خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك فى ضوء حرص الوزارة على مصالح الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة من ناحية وفى إتاحة الفرصة لراغبي السفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة من ناحية أخري.