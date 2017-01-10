 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 02:23 مساءً
روابط سريعة
مؤتمر في كفر الشيخ للإبداع والابتكار خلال إجازة نصف العام
كفر الشيخ

مؤتمر في كفر الشيخ للإبداع والابتكار خلال إجازة نصف العام

الثلاثاء، 10 يناير 2017 03:04 م
محيط: متابعات

تستضيف وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال إجازة نصف العام، مؤتمرا للابتكار والإبداع يتناول 15 محوراً تهتم بجميع مراحل العملية التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ صلاح عثمان في تصريح اليوم الثلاثاء، إن تعليم كفر الشيخ شكل لجانا لتنظيم المؤتمر تضم مجموعة من أهل الخبرة والشباب بتعليم كفر الشيخ، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور بحضور أساتذة جامعيين وموجهين ومعلمين وأولياء أمور.

وأوضح عثمان أن محاور الورش متنوعة، منها ما يخص التعليم العام، حيث تضم 7 محاور: المحور الأول تطوير المناهج والتقويم والامتحانات، والمحور الثاني التنمية المهنية للمعلم والإدارة المدرسية، والمحور الثالث دمج تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني في التعليم، والمحور الرابع الأنشطة التربوية، والمحور الخامس التربية الخاصة، والمحور السادس الأبنية التعليمية، والمحور السابع التوصيات.

وأكد وكيل الوزارة أن محاور التعليم الفني تنقسم إلى 8 محاور هي جودة المنظومة وتطوير الأداء، والتعليم المزدوج والتحول لنمط التعلم في بيئة العمل، وتطوير مشروع رأس المال الدائم والتحول للمدرسة المنتجة، والشراكة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير التخصصات الفنية وربطها بالأنشطة الإنتاجية، وتعظيم فرص التعليم العالي التطبيقي لطلاب التعليم الفني، وتطوير البرامج الدراسية لربط مهارات الخريجين بسوق العمل، وأخيرا تطوير أداء المدرسين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3