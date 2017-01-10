تستضيف وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال إجازة نصف العام، مؤتمرا للابتكار والإبداع يتناول 15 محوراً تهتم بجميع مراحل العملية التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ صلاح عثمان في تصريح اليوم الثلاثاء، إن تعليم كفر الشيخ شكل لجانا لتنظيم المؤتمر تضم مجموعة من أهل الخبرة والشباب بتعليم كفر الشيخ، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور بحضور أساتذة جامعيين وموجهين ومعلمين وأولياء أمور.

وأوضح عثمان أن محاور الورش متنوعة، منها ما يخص التعليم العام، حيث تضم 7 محاور: المحور الأول تطوير المناهج والتقويم والامتحانات، والمحور الثاني التنمية المهنية للمعلم والإدارة المدرسية، والمحور الثالث دمج تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني في التعليم، والمحور الرابع الأنشطة التربوية، والمحور الخامس التربية الخاصة، والمحور السادس الأبنية التعليمية، والمحور السابع التوصيات.

وأكد وكيل الوزارة أن محاور التعليم الفني تنقسم إلى 8 محاور هي جودة المنظومة وتطوير الأداء، والتعليم المزدوج والتحول لنمط التعلم في بيئة العمل، وتطوير مشروع رأس المال الدائم والتحول للمدرسة المنتجة، والشراكة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير التخصصات الفنية وربطها بالأنشطة الإنتاجية، وتعظيم فرص التعليم العالي التطبيقي لطلاب التعليم الفني، وتطوير البرامج الدراسية لربط مهارات الخريجين بسوق العمل، وأخيرا تطوير أداء المدرسين.