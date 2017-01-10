"الكرملين" يأسف لتردي العلاقات الروسية الأمريكية بشكل غير مسبوقالثلاثاء، 10 يناير 2017 03:03 م
أعرب المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أسفه لتردي العلاقات الروسية الأمريكية بشكل غير مسبوق.
وحول تقييم موسكو لنتائج فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قال بيسكوف اليوم /الثلاثاء/ “إن نتائج رئاسة أوباما هي شأن أمريكي داخلي، لا نود أن نتدخل فيه.. وما نستطيع فعله هو الإعراب عن أسفنا لتمادي تردي العلاقات بين البلدين بشكل غير مسبوق”.
وأضاف بيسكوف، معلقا على فرض واشنطن عقوبات جديدة على بلاده، أن هذه خطوات إضافية تعكس تدهور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.
ومن جانبه وتعليقا علي العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وصف سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي تصرفات الإدارة الأمريكية للرئيس باراك أوباما بـ”العار”، مشيرا إلى أن هذه الإدارة تحاول في الأيام القليلة المتبقية لها جعل العلاقات مع روسيا أكثر سوءا عبر فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.
وقال “للمرة الرابعة خلال أقل من 3 أسابيع قامت إدارة أوباما بتوسيع العقوبات ضد روسيا، ولجأت إلى العديد من الأساليب بهدف الإساءة لموسكو”.. مضيفا “أن البيت الأبيض يبدي انتقاما غير لائق ويسعى لضربنا على الرغم من أنه يدرك جيدا عبث هذه الجهود”.
ويذكر أن وزارة المالية الأمريكية فرضت أمس الاثنين عقوبات ضد 5 أشخاص آخرين من المواطنين الروس، بينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين وأندري لوجوفوي ودميتري كوفتون وستانسلاف جوردييفسكي وجينادي بلاكسين.
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