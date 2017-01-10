جبهة التحرير الفلسطينية: إعدام الشهيد الصالحي جريمة حرب مكتملة الأركانالثلاثاء، 10 يناير 2017 03:06 م
وصفت جبهة التحرير الفلسطينية جريمة إعدام الأسير المحرر الشهيد محمد الصالحي في مخيم الفارعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان لا يمكن السكوت عليها.
وأكد محمد السودي عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، في تصريح صحفي، أن جرائم الاحتلال المتواصلة، تستدعي التحرك على المستوى الدولي لملاحقة الاحتلال وقادته على ارتكابهم جرائم تخطت جرائم الفاشية والنازية، والتي تشكل انتهاكا لقواعد ومباديء القانون الدولي الإنساني، التي تؤكد على بند حماية المدنيين وتجريم وملاحقة ومحاكمة التعرض لهم.
واعتبر السودي أن المشاهد القاسية لإطلاق النار على الأسير المحرر الشهيد محمد الصالحي وتركه ينزف يجب أن تكون حافزا لنا جميعا كقوى ومؤسسات رسمية وغير رسمية وجماهير من أجل بذل الجهد وتوحيد الطاقات والإمكانيات من أجل استمرار الانتفاضة والمقاومة الشعبية، وتنظيمها ميدانيا عبر توسيع المشاركة الجماهيرية.
وجدد مطالبة الجبهة بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، أملا من اجتماع لجنة المتابعة للفصائل والقوى الفلسطينية في بيروت أن يخرج بقرارات ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا، من أجل الإسراع في عقد المجلس الوطني الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي ضمن الوطن الأم منظمة التحرير الفلسطينية ورسم استراتيجية وطنية تستند لنضال شعبنا
وحقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
الإسكان: انتهاء تنفيذ مشروعين للمرافق في أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من تنفيذ مشروعين للمرافق في محافظة أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه. وقال وزير الإسكان - ...Tue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
وزير التجارة : حريصون على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنانTue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
24 يناير.. الحكم في بطلان إحالة «قضاة من أجل مصر» للصلاحية
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في دعوى تطالب ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة بإحالة قضاة منتمين لحركة “قضاة من أجل مصر” للصلاحية وعزلهم من ...Tue, 10 Jan 2017 12:55:49 GMT
-
حيثيات حكم بطلان التحفظ على أموال أبو تريكة
أودعت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المُقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ...Tue, 10 Jan 2017 12:40:39 GMT
-
ضبط أمين عام مساعد «الشهر العقاري»
ضبطت الرقابة اﻹدارية، صباح اليوم الثلاثاء، أمين عام مساعد الشهر العقاري بالقليوبية، و4 من معاونيه. وقالت الرقابة اﻹدارية، في بيان لها، إن ضبط المسؤولين، جاء بعد ...Tue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT
-
طارق الملا : نعمل على دعم وتطويرمناخ الاستثمار خلال المرحلة الحاليةTue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT
-
تعرف على أفضل 10 بلدان لعمل المغتربين في 2017
هل تخطط لإحداث تغييرات جذرية في حياتك في 2017 ؟ إذاً ضع هذا الموضوع في اعتبارك قبل أن تبدأ. نقدم إليك قائمة بأفضل 10 أماكن لاستقبال الوافدين للعمالة بالخارج، وفقاً ...Tue, 10 Jan 2017 09:32:02 GMT