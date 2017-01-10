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تنفيذ أكثر من 21 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

تنفيذ أكثر من 21 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 03:03 م
خاص - محيط

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة،التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 21 ألفا و541 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 161 حكما جنائيا، و10 آلاف و250 حكم حبس جزئي، وألفين و177 حكم حبس مستأنف، و6 آلاف و618 حكم غرامات، وألفين و335 حكم مخالفات..وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات .

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