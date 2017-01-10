تجديد حبس مدير مراسلي الجزيرة في مصر 15 يوماًالثلاثاء، 10 يناير 2017 03:02 م
قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس محمود حسين جمعه (مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة القطرية) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه ببث مواد إعلامية ملفقة وأخبار كاذبة بإيعاز من إدارة القناة القطرية، تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم تهم نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، على نحو يسىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وسبق وأن ألقت أجهزة الأمن القبض على محمود حسين في ضوء التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني، حيث أشارت وزارة الداخلية إلى أنه كان يشارك في تنفيذ مخطط لقناة الجزيرة، يستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة، وإرسالها عبر شبكة الإنترنت ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت أجهزة الأمن أن مخطط قناة الجزيرة الذي اضطلع المتهم بتنفيذه، استهدف إثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها، وتضخيم المشكلات الفئوية، وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة .
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
الإسكان: انتهاء تنفيذ مشروعين للمرافق في أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من تنفيذ مشروعين للمرافق في محافظة أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه. وقال وزير الإسكان - ...Tue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
وزير التجارة : حريصون على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنانTue, 10 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
24 يناير.. الحكم في بطلان إحالة «قضاة من أجل مصر» للصلاحية
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في دعوى تطالب ببطلان قرار مجلس تأديب القضاة بإحالة قضاة منتمين لحركة “قضاة من أجل مصر” للصلاحية وعزلهم من ...Tue, 10 Jan 2017 12:55:49 GMT
-
حيثيات حكم بطلان التحفظ على أموال أبو تريكة
أودعت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المُقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ...Tue, 10 Jan 2017 12:40:39 GMT
-
ضبط أمين عام مساعد «الشهر العقاري»
ضبطت الرقابة اﻹدارية، صباح اليوم الثلاثاء، أمين عام مساعد الشهر العقاري بالقليوبية، و4 من معاونيه. وقالت الرقابة اﻹدارية، في بيان لها، إن ضبط المسؤولين، جاء بعد ...Tue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT
-
طارق الملا : نعمل على دعم وتطويرمناخ الاستثمار خلال المرحلة الحاليةTue, 10 Jan 2017 10:01:45 GMT
-
تعرف على أفضل 10 بلدان لعمل المغتربين في 2017
هل تخطط لإحداث تغييرات جذرية في حياتك في 2017 ؟ إذاً ضع هذا الموضوع في اعتبارك قبل أن تبدأ. نقدم إليك قائمة بأفضل 10 أماكن لاستقبال الوافدين للعمالة بالخارج، وفقاً ...Tue, 10 Jan 2017 09:32:02 GMT