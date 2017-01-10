مرصد الإفتاء: عملية العريش تعكس فشل الإرهاب في اختطاف سيناء وتحويلها لمعقل جديد للإرهابالثلاثاء، 10 يناير 2017 02:57 م
أكد مرصد دار الإفتاء للفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة أن العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت كمين “المطافي” في العريش بشمال سيناء تعكس فشل الإرهاب في اختطاف سيناء وتحويلها لمعقل جديد للإرهاب.
وأوضح المرصد - فى تقرير اليوم /الثلاثاء/ - أنه بالرغم من حشد التنظيمات التكفيرية لكافة عناصرها في سيناء وقيامها بعملياتها الإرهابية والتخريبية ضد الدولة المصرية؛ فإنها فشلت حتى الآن في أن تسيطر على أي قطعة من أرض سيناء لتجعلها نقاط تجميع وانطلاق للتوسع في ضم الأراضي وكسب المساحات، وذلك على غرار ما حدث في ليبيا وسوريا والعراق.
جاء ذلك في أعقاب العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت كمين “المطافي” في العريش بشمال سيناء عن طريق سيارة ملغومة قادها انتحاري، ما أسفر عن تدمير الكمين، وتبعه هجوم مسلح على قوات الكمين، ما أسفر عن سقوط 9 شهداء وإصابة 10 آخرين، إضافة إلى 4 مدنيين.
وأكد المرصد أن صلابة الدولة المصرية وشجاعة قواتها واستبسالهم يُعد العامل الرئيسي في منع الإرهابيين من التمركز في سيناء، إضافة إلى إيمان المجتمع السيناوي بأهمية تطهير سيناء من الإرهاب ومساندتهم لقوات الأمن والجيش في حربهم ضد تنظيمات العنف هناك.
ولفت المرصد إلى أن معركة الدولة المصرية مع الإرهاب في سيناء لا تستهدف حماية سيناء فقط، وإنما هي حماية للقطر المصري بأكمله وللدولة المصرية باتساعها وتنوعها، ولحاضر هذا الوطن ومستقبل أبنائه، لذا يجب على كل مصري حريص على أمن وطنه ومستقبله أن يقدم يد العون والمساعدة، وأن يساند قواته المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها الضروس ضد الإرهاب في سيناء، وألا يدع مجالاً للوقيعة بين الوطن وأهله، فلا سبيل لقوى التطرف والعنف للنيل من هذا الوطن إلا بزرع الشقاق وإثارة الفتن ونشر الفزع والاضطرابات بين الناس.
وأكد المرصد ضرورة المثابرة والاستمرارية والقوة والعزيمة والإيمان بقوة هذا الوطن وتماسك أهله من أجل دحر الإرهاب والذى لن يستمر.
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