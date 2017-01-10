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"الوزراء" يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات نفع عام بالبحيرة
محافظ البحيرة

"الوزراء" يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات نفع عام بالبحيرة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 03:00 م
خاص - محيط

صرح محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافق على تخصيص أراض بمركزي حوش عيسى وكوم حمادة؛ لإقامة مشروعات نفع عام عليها لخدمة أبناء المحافظة.

وأشار المحافظ - في بيان، اليوم الثلاثاء - إلى أنه تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 264 م2 الكائنة بجوار شركة مياه الشرب بمركز حوش عيسى بالمجان لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لإقامة مقر إدارة التضامن الاجتماعي عليها.

وأضاف أنه تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 10 قراريط و4 أسهم والواقعة بحوض السلاح زمام جمعية واقد بمركز كوم حمادة بالمجان لصالح منطقة البحيرة الأزهرية لإقامة معهد ديني أزهري للفتيات، والموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحه 6 قراريط بحوض بحري النقيدي 2 زمام كفر دمتيوة بمركز كوم حمادة بالمجان لصالح مديرية الصحة والسكان لإقامة وحدة صحية عليها.

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