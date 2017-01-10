دراسة الحالة الفنية لمستشفيات التكامل الصحي لتحسين الخدماتالثلاثاء، 10 يناير 2017 02:58 م
أكد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أنه جاري دراسة الحالة الفنية لمستشفيات التكامل الصحي بالمحافظة لاستغلالها بالشكل الأمثل، ووضع حلول التشغيل لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار الدسوقي إلى أنه جارى فحص 31 مستشفى تكامل بقرى ومراكز المحافظة من قبل مسئولي الصحة بالمحافظة، ضمن 512 مستشفى تكامل على مستوى الجمهورية تم إنشائها منذ عام 1997 وكان الهدف منها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية، إلا أنه لم يتم استغلالها وأهملت منذ هذا التاريخ.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة بحضور الدكتور محمد جمال نقيب الأطباء بأسيوط ومستشار المحافظ للشئون الصحية، ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط الدكتور أسامة فاروق ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد حسين نوح، ومدير مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط الدكتور محمد عبد الستار الجمل، والعديد من قيادات الصحة بالمحافظة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جارى فحص وتقييم 31 مستشفى تكامل صحي بالمحافظة لتطويرها واستغلالها لتؤدي رسالتها في خدمة المرضى بمختلف مراكز المحافظة.
من جانبه، أشار مدير مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط إلى أنه جارى التنسيق مع المحافظة ومديرية الشئون الصحية لاختيار مستشفى تكاملي لتجهيزها بجميع المعدات والاحتياجات والإشراف الطبي الكامل عليها بناء على توجيهات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
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