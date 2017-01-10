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الثلاثاء 10 يناير 2017 02:20 مساءً
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الخطوط الفرنسية تبدأ أولى رحلاتها من مبنى 2 بمطار القاهرة
طائرة - الخطوط الفرنسية - طيران - سياحة

الخطوط الفرنسية تبدأ أولى رحلاتها من مبنى 2 بمطار القاهرة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 02:51 م

تقوم شركة الخطوط الجوية الفرنسية، بتسيير رحلاتها رسميا من مبنى الركاب “1” إلي مبني الركاب رقم “2”، وأول رحلة رقم 570 طراز 787-900 في تمام الساعة 8 مساءا وعلى متنها 262 راكب وسوف يكون على متنها مدير المبيعات الدولية ومدير مبيعات الشرق الأوسط، وسوف تغادر الرحلة في تمام الساعة 2 صباحا.

وتحتفل شركة الميناء بهبوط أول طائرة من هذا الطراز 787-900، بإطلاق مدافع المياه احتفالا بالطائرة كما هو متبع بمجال الطيران. وسوف يكون في مقدمة الحضور لأولى الرحلات الفرنسية المحاسب مجدى اسحاق عازر رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات شركة الميناء والخطوط الفرنسية والقيادات الامنية.

وأكد المحاسب مجدى اسحاق، رئيس شركة الميناء، أنه بذلك تكون الخطوط الفرنسية هي سابع شركة تنتقل للعمل بمبنى الركاب الجديد رقم 2 وذلك بعد انتقال كلا من شركات طيران الجزيرة والكويتية والأردنية والمغربية والبريطانية والسعودية، وأنه من المقرر نقل شركات الطيران تباعا الى مبنى الركاب رقم 2.

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