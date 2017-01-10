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وصول 136 شاحنة و429 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم
منفذ السلوم البرى معبر السلوم البرى

وصول 136 شاحنة و429 مصريًا من ليبيا عبر منفذ السلوم

الثلاثاء، 10 يناير 2017 02:52 م
خاص - محيط

صرح مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري أنه تم عودة 429 مصريًا ووصول 136 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن المنفذ استقبل 429 مصريًا بينهم 345 وصولا شرعيا، و84 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 555 بينهم 222 مصريًا و333 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 56 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي وإنهاء إجراءات وصول 136 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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