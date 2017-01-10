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الثلاثاء 10 يناير 2017 02:18 مساءً
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رئيس وزراء إثيوبيا يدشن خطا للسكك الحديدية يربط بين بلاده وجيبوتي
رئيس وزراء اثيوبيا ديسالين في حفل توقيع اعلان المبادئ

رئيس وزراء إثيوبيا يدشن خطا للسكك الحديدية يربط بين بلاده وجيبوتي

الثلاثاء، 10 يناير 2017 02:57 م
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توجه رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين اليوم الثلاثاء، إلى جيبوتي لحضور مراسم تدشين خط للسكك الحديدية يربط بين جيبوتي وإثيوبيا.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الخط البالغ طوله 100 كيلومتر داخل حدود جيبوتي هو جزء ‏من خط السكك الحديدية أديس أبابا - جيبوتي، البالغ طوله 756 كيلومترا ويربط بين عاصمة ‏إثيوبيا وبين ميناء جيبوتي.‏

ويشار الى أن الجزء البالغ طوله 656 كيلومترا الواقع داخل حدود إثيوبيا دشن في أكتوبر ‏الماضي بحضور رئيس الوزراء هيلي مريام ديسالين ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله..

وكلف الجزء الإثيوبي من الخط البالغ طوله 656 إثيوبيا 4ر3 مليار دولار، ويعمل على اختزال ‏زمن السفر بين أديس أبابا وجيبوتي من 7 أيام على الطرق البرية إلى حوالي 10 ساعات.‏

وسيلعب هذا الخط، الذي يعمل ‏بالطاقة الكهربائية، دورا حيويا في تعزيز الواردات والصادرات بين البلدين، كما سوف يسهم في تعزيز الاندماج بشكل كامل بين البلدين وتعزيز العلاقات ‏الاقتصادية، حيث تمر أكثر من 95% من تجارة إثيوبيا وهي دولة حبيسة (ليس لديها منافذ ‏بحرية) إلى البحر الاحمر عبر جيبوتي.‏

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