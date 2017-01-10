توجه رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين اليوم الثلاثاء، إلى جيبوتي لحضور مراسم تدشين خط للسكك الحديدية يربط بين جيبوتي وإثيوبيا.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الخط البالغ طوله 100 كيلومتر داخل حدود جيبوتي هو جزء ‏من خط السكك الحديدية أديس أبابا - جيبوتي، البالغ طوله 756 كيلومترا ويربط بين عاصمة ‏إثيوبيا وبين ميناء جيبوتي.‏

ويشار الى أن الجزء البالغ طوله 656 كيلومترا الواقع داخل حدود إثيوبيا دشن في أكتوبر ‏الماضي بحضور رئيس الوزراء هيلي مريام ديسالين ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله..

وكلف الجزء الإثيوبي من الخط البالغ طوله 656 إثيوبيا 4ر3 مليار دولار، ويعمل على اختزال ‏زمن السفر بين أديس أبابا وجيبوتي من 7 أيام على الطرق البرية إلى حوالي 10 ساعات.‏

وسيلعب هذا الخط، الذي يعمل ‏بالطاقة الكهربائية، دورا حيويا في تعزيز الواردات والصادرات بين البلدين، كما سوف يسهم في تعزيز الاندماج بشكل كامل بين البلدين وتعزيز العلاقات ‏الاقتصادية، حيث تمر أكثر من 95% من تجارة إثيوبيا وهي دولة حبيسة (ليس لديها منافذ ‏بحرية) إلى البحر الاحمر عبر جيبوتي.‏