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آبي: تعزيز التحالف مع أمريكا يتوقف على وعي ترامب بالوضع الأمني في آسيا
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

آبي: تعزيز التحالف مع أمريكا يتوقف على وعي ترامب بالوضع الأمني في آسيا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 02:41 م
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قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء إنه يريد الحفاظ على تقوية التحالف الياباني الأمريكي مع الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك إذا كان هناك وعي مشترك بين الزعيمين بالموقف الأمني في آسيا.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن آبي القول: “إنه يرغب في تأكيد أهمية التحالف الياباني الأمريكي” في اجتماعه القادم مع ترامب، الذي سيتولى مهام عمله في العشرين من الشهر الجاري”.

وأضاف أن “ذلك يقوم على أساس أن كلينا لديه فهم متبادل للبيئة الأمنية الحالية”.

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