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تأجيل سباق دبي للقوارب الخشبية بسبب الأحوال الجوية
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تأجيل سباق دبي للقوارب الخشبية بسبب الأحوال الجوية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 02:44 م
وكالات

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل انطلاق سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة، والذي كان مقررا يوم السبت المقبل بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة التي تشهد ارتفاع سرعات الرياح.

وقالت اللجنة المنظمة للسباق - فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء - “إنه تم تأجيل السباق إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا؛ وذلك وفقا لتحسن الأحوال الجوية بدبى”.

وأشارت إلى أن قرار تأجيل موعد إقامة سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة، جاء بهدف تحقيق مبدأ أمن وسلامة المتسابقين، واختيار المسار الذي يتناسب مع طبيعة هذه القوارب، ويتلائم مع ظروف وحالة البحر، موضحة أن النشرة الجوية بينت صعوبة إقامة الحدث في الأجواء المرتقبة والمتوقعة خلال الساعات القادمة.

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