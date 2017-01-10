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"الشويمي": قناة جونجلي توفر 4 مليارات متر مكعب من المياه
السفير إبراهيم الشويمي

"الشويمي": قناة جونجلي توفر 4 مليارات متر مكعب من المياه

الثلاثاء، 10 يناير 2017 03:07 م

قال السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن قناة جونجلي هي مشروع لنقل بعض من مياه بحر الجبل لري الأراضي الزراعية في مصر والسودان، وتوقف العمل بها بسبب الحرب الأهلية بالسودان.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أننا في حاجة إلى إحياء المشروع، لأنه يوفر 4 مليارات متر مكعب من المياه خاصة أننا ندخل حيز الفقر المائي.

وأوضح أن من الضروري دفع عملية التنمية في جنوب السودان، والعمل على التوسط لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اليوم مؤتمر صحفي مع نظيره الجنوب سوداني سلفا كبير، وتطرق المؤتمر إلى العلاقات المشتركة وتحقيق السلام بجنوب السودان.

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